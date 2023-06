Molise, incontro Conte-Schlein in un bar a Campobasso

(Adnkronos) – Si è tenuto l'annunciato incontro tra il M5S Giuseppe Conte ed Elly Schlein in Molise, in un bar di Campobasso in piazza Palombo, davanti a una limonata. Con loro, al tavolino del locale, il candidato alla regione del campo progressista Roberto Gravina e il leader di Sinistra Italiana, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Giugno 2023