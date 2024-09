Molfetta, spari in un locale: uccisa una ragazza di 19 anni

(Adnkronos) – Spari in un locale di Molfetta, nel barese, la notte scorsa intorno alle 2.30. Una ragazza di 19 anni di Bari è morta per le ferite di arma da fuoco riportate. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri della compagnia di Molfetta e del nucleo investigativo di Bari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Settembre 2024