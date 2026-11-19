La Moldova è in prima linea nella sfida alla Russia, tra incursioni di droni, guerra ibrida e interferenze elettorali. In un’intervista nello studio vodcast dell’Adnkronos, il ministro degli Esteri Mihai Popșoi racconta le minacce alla sicurezza del Paese, le lezioni che l’Europa e l’Italia possono imparare dall’esperienza moldava e l’obiettivo di concludere i negoziati di adesione all’UE nel 2028, durante la presidenza italiana. Sullo sfondo, la guerra in Ucraina, il ruolo della NATO e il futuro della sicurezza europea.



Pubblicato il 19 Novembre 2026