Attualità

Modena, l’abbraccio degli infermieri alla collega Viktoriya Prudka che ha soccorso la turista tedesca

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'abbraccio degli infermieri di Modena alla collega Viktoriya Prudka che sabato 16 maggio, mentre una turista tedesca – infermiera come lei – giaceva a terra drammaticamente ferita alle gambe, falciata dall'auto che ha travolto la folla nel cuore della città emiliana, le ha prestato assistenza aiutando a bloccare l'emorragia che rischiava di ucciderla. L'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) modenese l'ha incontrata, premiandone la professionalità e la prontezza. Il Consiglio direttivo e la Commissione d'Albo hanno consegnato a Viktoriya – nata in Ucraina, ma iscritta all'Ordine di degli infermieri Modena dal 2017 – un attestato di riconoscimento. "Il suo operato ha rappresentato un esempio concreto dei più alti valori della professione infermieristica e dell'impegno al servizio della collettività", recita il testo a firma della presidente Carmela Giudice, che ha stretto la collega in un abbraccio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Pohjanpalo segna, ospiti chiedono fuorigioco: proteste in Palermo-Catanzaro

2 ore fa

Europa League, la finale: oggi Friburgo-Aston Villa – Diretta

2 ore fa

“E’ morto Carlo III”, radio annuncia per errore la morte del Re

2 ore fa

Serie B, semifinale playoff: oggi Palermo-Catanzaro – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio