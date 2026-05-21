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Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” – Audio

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(Adnkronos) – "È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste…ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero, ogni pensiero è rivolto ai feriti alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato". Inizia così un lungo messaggio audio che, tra le lacrime, pronuncia la sorella di Salim El Koudri, il 31enne che sabato scorso ha deliberatamente investito e ferito sette passanti in centro a Modena.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Maggio 2026

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