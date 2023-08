Modena, 30enne ucciso a coltellate: fermati 2 nigeriani

(Adnkronos) – La procura della Repubblica di Modena ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due nigeriani, rispettivamente di 29 e 27 anni, accusati di concorso nell'omicidio volontario di Friday Endurance, nato in Nigeria il 12 febbraio 1993, richiedente permesso di soggiorno per protezione internazionale, accoltellato e ucciso in corso Vittorio Emanuele II, a Modena, alle ore 18 circa di domenica scorsa. I due fermati, fa sapere la procura di Modena, sono entrambi in regola con il permesso di soggiorno, il primo per protezione speciale ed il secondo per protezione sussidiaria. La vittima, con almeno due profonde ferite, è stata soccorsa sul posto dal servizio 118 e trasferita in codice rosso all'ospedale di Baggiovara, dove, poco dopo, è morta per la ferita inferta nella regione latero anteriore del collo. Sono subito scattate le indagini della Questura di Modena ed in particolare della squadra volante e della squadra mobile e dello stesso pm di turno: come riferisce la procura di Modena "sono state acquisite tra l'altro, decisive dichiarazioni rese da persone informate sui fatti che hanno assistito all'omicidio ed alla fuga dei due indagati nonché immagini nitide delle telecamere a circuito chiuso comunali e private, che hanno filmato i due indagati fuggire subito dopo l'omicidio". E' stata inoltre sequestrata dalla polizia l'arma del delitto, trovata nella disponibilità di uno dei due fermati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Agosto 2023