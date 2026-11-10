Moby Prince, Procura di Livorno chiede l’archiviazione: “Nessuna nuova prova sulle cause del disastro”

(Adnkronos) – “Nessuna nuova prova sulle cause del disastro”. La Procura di Livorno ha avviato le procedure di legge per la notifica alle persone offese della richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti relativo al disastro del traghetto Moby Prince, avvenuto nella rada del porto di Livorno il 10 aprile 1991, in seguito al quale morirono 140 persone. Lo rende noto, con un comunicato, il procuratore Maurizio Agnello. Il procedimento era stato iscritto presso la Procura per il reato previsto dall’articolo 422 del codice penale (strage in forma dolosa) a seguito del deposito della relazione conclusiva da parte della seconda Commissione d’inchiesta del Senato della Repubblica sulle cause del disastro del Moby Prince, presentata l’11 dicembre 2017, che aveva evidenziato diverse criticità, errori e omissioni nella ricostruzione dei fatti operata in passato.

Parallelamente, anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze aveva iscritto un separato procedimento per indagare sulle eventuali matrici mafiose o terroristiche del disastro. Le indagini avevano avuto esito negativo e avevano condotto alla richiesta di archiviazione del 3 dicembre 2024, accolta dal giudice per le indagini preliminari di Firenze con decreto del 27 febbraio 2025.

“Le nuove e approfondite indagini”, spiega il procuratore Agnello, sono state condotte dalla Procura con l’ausilio del Gico della Guardia di Finanza di Firenze e hanno compreso l’escussione di numerosi testimoni, l’acquisizione di documenti presso enti pubblici e società private, il conferimento di plurimi incarichi di consulenza tecnico-scientifica e attività di intercettazione telefonica. È stato inoltre svolto il riesame di tutte le risultanze dei molteplici procedimenti e processi istruiti nel corso di 35 anni sulla collisione fra il Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo.

“Sono state attentamente e, talora, nuovamente vagliate tutte le ipotesi investigative che erano qualificabili come causa o concausa del disastro: le condizioni meteomarine al momento del fatto, la posizione della petroliera Agip Abruzzo al momento della collisione, l’efficacia dei dispositivi di sicurezza presenti a bordo del traghetto, il confuso coordinamento nei soccorsi, la possibile alterazione della rotta del Moby Prince dovuta a un terzo natante”, spiega il procuratore di Livorno. “Tali indagini non hanno tuttavia fatto emergere concreti elementi di responsabilità, colposa o dolosa, né a carico di soggetti già indagati in passato né a carico di terzi. Non sono emerse neppure nuove ipotesi suscettibili di ulteriori approfondimenti sulle cause della sciagura”.

Nel 2019 la Procura di Livorno aveva inoltre proceduto a un’iscrizione a carico di ignoti per il reato previsto dall’articolo 377 del codice penale (intralcio alla giustizia): gli inquirenti avevano ipotizzato che alcuni testimoni potessero essere stati indotti a mentire durante la loro escussione, ma le intercettazioni telefoniche e ambientali attivate a tale scopo non hanno tuttavia confermato questa ipotesi.

“Il tempo trascorso dal disastro, avvenuto 35 anni fa, ha reso particolarmente complesse le indagini su un fatto di straordinaria gravità: un intervallo così lungo può attenuare anche i ricordi più vividi dei testimoni diretti tuttora viventi e rende estremamente improbabile che un consulente tecnico possa rispondere in termini di certezza ai quesiti posti dall’autorità giudiziaria – spiega sempre il procuratore Maurizio Agnello – A queste difficoltà si aggiunge il vincolo normativo del ne bis in idem per le posizioni già oggetto di precedenti accertamenti giurisdizionali”. E, con riferimento “ai deleteri effetti del decorso del tempo”, la Procura rileva che “l’unico reato non coperto da prescrizione sarebbe stato quello previsto dall’art. 422 c.p. (strage in forma dotosa):tutti gli altri ipotizzabili (strage in forma colposa, ovvero omicidio colposo plurimo, oppure ancora naufragio) sono ormai da ritenere irrimediabilmente estinti”.

“Occorrerebbe quindi dimostrare, ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 422 c.p., che qualcuno abbia intenzionalmente agito al fine di cagionare la morte di 140 persone – o quanto meno abbia accettato il rischio di farlo, laddove sia configurabile il cosiddetto dolo eventuale – al di fuori di un contesto di terrorismo eversivo o di criminalità mafiosa, in relazione ai quali ha già indagato la Dda di Firenze che ha chiesto e ottenuto l’archiviazione di quel procedimento”, scrive il procuratore.

La Procura “ha ritenuto doveroso svolgere ulteriori accertamenti, anche per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro congiunti, che, in forma associata, hanno costantemente chiesto che fossero accertate le cause del disastro. Tale impegno è stato assunto nella piena consapevolezza di non poter indagare su ipotesi meramente suggestive”. All’esito delle indagini, la Procura ha inoltre “attentamente valutato l’incidenza sulle proprie determinazioni delle innovazioni procedimentali introdotte nel 2022 dalla cosiddetta riforma Cartabia. In particolare, ha considerato l’art. 335 c.p.p., relativo ai presupposti e alle modalità di iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato, e gli artt. 408 e 425 c.p.p., con riferimento al criterio della ragionevole previsione di condanna ai fini dell’esercizio dell’azione penale”. Terminate le procedure di notifica alle persone offese della richiesta di archiviazione, il fascicolo verrà trasmesso al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno per le determinazioni di competenza.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026