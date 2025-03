Mobilitazione per riaprire la biblioteca Magna Capitana

Una giornata di mobilitazione a Foggia per chiedere la riapertura della biblioteca provinciale Magna Capitana, chiusa da oltre 18 mesi, quasi 600 giorni. È l’idea lanciata per venerdì 28 marzo da Comunità politica per Foggia, D!Vento, La società civile e Wwf Foggia. E’ previsto un presidio davanti alla biblioteca. “Invitiamo – dicono gli organizzatori – a partecipare le migliaia di persone che in queste settimane hanno ribadito la volontà e la necessità di far rivivere uno dei più importanti luoghi di cultura della città, fondamentale per gli studenti medi e universitari, per i gruppi informali di lettura, le associazioni e in generale per la socialità di intere generazioni di cittadini”. Circa dieci giorni fa la Comunità politica per Foggia aveva lanciato una petizione online, che ha superato le duemila firme, appellandosi al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola e al direttore del dipartimento Cultura e turismo Aldo Patruno. Da ottobre 2017 la gestione della biblioteca è, infatti, passata dalla provincia di Foggia alla Regione. “L’assenza di risposte e azioni concrete, insieme a un’apparente inattività nel cantiere, non fa che alimentare i legittimi dubbi della popolazione” continuano gli organizzatori, sottolineando che “non vogliamo limitarci a una singola giornata bensì proponiamo un mese di attivazione, iniziando domenica 23 marzo con volantinaggio e raccolta firme e proseguendo venerdì 28 con un presidio”. La richiesta ai partecipanti è di “portare un libro da scambiare, sostenendo idealmente il servizio bibliotecario, garantito con difficoltà da lavoratrici e lavoratori che continuano a operare in condizioni di estrema difficoltà”.



Pubblicato il 22 Marzo 2025