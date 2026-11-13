Mobilità, Gibelli (Fnm): “”Ci rinnoviamo tracciando la direzione futura”

“Poche aziende possono vantare una continuità a cavallo di due secoli, di due guerre mondiali e tre cambi di assetti proprietari, puntando sempre al valore, al mercato e ai servizi per i cittadini. Questa celebrazione è un’occasione che ci consente di rinnovarci attraverso gli interventi che seguiranno e di indicare in quale direzione stiamo andando”. A dirlo è Andrea Gibelli, Presidente di Fnm (già Ferrovie Nord Milano), principale operatore nei servizi di mobilità sostenibile e nella gestione di infrastrutture in Lombardia, in occasione dell’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato dal Gruppo a Milano per celebrare il centenario della quotazione in Borsa.



Pubblicato il 13 Novembre 2026