Mobilità elettrica urbana: LIUX BIG debutta in Europa

(Adnkronos) – Debutterà in Europa nel corso del semestre LIUX BIG, il primo modello della startup spagnola LIUX, progettato per ridefinire gli standard della mobilità urbana elettrica in termini di efficienza, sostenibilità e costi operativi. Il modello si distingue per un’autonomia che raggiunge i 215 km con batteria da 15 kWh e supera i 270 km nella versione da 20 kWh. A questo si affianca un consumo energetico particolarmente contenuto pari a soli 7 kWh/100 km.

Prodotto in Spagna, a Guadalajara, LIUX BIG si inserisce anche nel tema della sovranità tecnologica europea, contribuendo allo sviluppo di una filiera industriale locale per la mobilità sostenibile. Il modello ha appena completato con successo i test di omologazione ed è ora nella fase finale di certificazione in vista del lancio nei primi mercati europei, tra cui Italia, Spagna e Francia, previsto entro questo semestre. Il prezzo di lancio è previsto al di sotto dei 18.000 euro, esclusi eventuali incentivi.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026