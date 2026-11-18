Mobilità elettrica: Tamburrano (M5S), “Osservatorio prezzi e app italiani siano un modello per l’Ue”

“L’Italia è pioniera nell’aver avviato l’osservatorio dei prezzi Adiconsum sui costi di ricarica della mobilità elettrica e un’app che permette di comparare i prezzi. Non esiste niente di ciò in tutta Europa e ci auspichiamo che possa diventare un modello a livello dell’Unione”. Così l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, a margine dell’evento “Tariffe trasparenti alla colonnina”, organizzato insieme ad Adiconsum e TariffEV dell’Osservatorio nazionale sui prezzi delle tariffe di ricarica.



Pubblicato il 18 Novembre 2026