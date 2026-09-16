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Mobilità, Cavo (Confcommercio): “Centri storici parte dell’identità del Paese”

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(Adnkronos) – "Abbiamo portato le istanze di Confcommercio all’Eco Festival. Riguardano la rigenerazione urbana e i centri storici perché vogliamo affermare con dignità e molto orgoglio che essi fanno parte dell'identità del Paese. Senza il commercio di vicinato, senza i piccoli negozi, senza questa straordinaria infrastruttura sociale, il Belpaese non sarebbe tale”. E’ quanto affermato da Alessandro Cavo, delegato di Confcommercio per i centri storici e la rigenerazione urbana, partecipando alla nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.  “Siamo qui per far sì che venga riconosciuto anche dall'opinione pubblica, dagli stakeholder, che una rigenerazione del nostro tessuto commerciale è il miglior modo per rigenerare tutto il sistema Paese e le nostre città che diventerebbero più vivibili, più sostenibili”, conclude. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

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