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Mobilità, Bonollo (Anfia): “Servono più auto piccole e neutralità tecnologica”

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(Adnkronos) – “I dati presentati evidenziano una sofferenza del mercato automobilistico, sia sul fronte delle immatricolazioni sia su quello dei consumatori. Uno degli aspetti più rilevanti è la progressiva perdita di peso delle vetture piccole rispetto a quelle di dimensioni maggiori, nonostante siano fondamentali per il potere d’acquisto delle famiglie, per la mobilità urbana e per la sostenibilità ambientale”. Lo dice Giuseppe Bonollo, vice presidente di Anfia, alla presentazione a Roma dell'edizione 2026 del sondaggio sulla mobilità degli italiani realizzata da Bain & Company in collaborazione con Aniasa, l’Associazione che rappresenta il settore dei servizi di mobilità. “Questa situazione si riflette anche nelle discussioni in corso a livello europeo, dove si sta valutando l’introduzione di strumenti a sostegno delle piccole vetture. Allo stesso tempo è importante proseguire sulla revisione delle politiche legate alla decarbonizzazione al 2035, introducendo il principio della neutralità tecnologica. Bisogna consentire sia ai costruttori sia ai consumatori di scegliere tra diverse tecnologie a basse emissioni, così da raggiungere gli obiettivi ambientali in modo graduale e sostenibile dal punto di vista sociale e industriale”, ha aggiunto Bonollo. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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