Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered debutta su Nintendo Switch e PC

(Adnkronos) – Il celebre gioco di ruolo d’azione ambientato nell’universo di Gundam, originariamente lanciato su PlayStation Vita, torna in una versione aggiornata per Nintendo Switch e PC. Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered segna un passo importante per la serie, trattandosi della prima pubblicazione ufficiale in Occidente del titolo, che ora presenta una localizzazione in lingua inglese pensata per un pubblico globale. L’opera consente ai giocatori di rivivere le iconiche battaglie tratte da Mobile Suit Gundam Seed e Mobile Suit Gundam Seed Destiny, con una narrazione che si sviluppa attraverso missioni ispirate a episodi fondamentali della saga, tra cui spin-off come Gundam Seed Astray e C.E. 73: Stargazer. Al centro dell’esperienza si trova il conflitto esploso in seguito alla tragedia nota come Bloody Valentine, che ha innescato la guerra tra le forze dell’Alleanza Terrestre e quelle delle Colonie spaziali. I giocatori potranno scegliere di combattere al fianco di una delle principali fazioni – Alleanza Terrestre, ZAFT o l’equipaggio dell’Arcangelo – impersonando un pilota di Mobile Suit immerso in uno scenario bellico ricco di tensione e scelte strategiche. L’edizione rimasterizzata introduce migliorie visive, un’interfaccia adattata agli standard attuali e nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza più accessibile, senza rinunciare alla struttura originale del gameplay. Tra le novità figurano una modalità di puntamento rinnovata, un sistema di selezione delle missioni più flessibile e un’ottimizzazione complessiva delle prestazioni. Più di cento Mobile Suit sono a disposizione, garantendo varietà e profondità nelle dinamiche di combattimento, che restano al centro dell’azione. Con questa nuova pubblicazione, Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered punta a conquistare anche il pubblico occidentale, proponendo un connubio tra fedeltà alla serie e modernizzazione tecnica, in linea con le aspettative dei giocatori contemporanei. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2025