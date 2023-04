Mo, bombardamenti Israele in Libano e Gaza: colpiti siti Hamas

L'esercito israeliano ha colpito siti appartenenti al movimento di Hamas nella Striscia di Gaza e in Libano stamattina presto, dopo che decine di razzi sono stati lanciati contro Israele nei giorni scorsi e altri ancora sono stati lanciati durante la notte da Gaza. Lo riporta il Jerusalem Post. Nel sud del Libano sono stati colpiti tre obiettivi appartenenti al movimento Hamas. Secondo i rapporti libanesi, i siti si trovavano nelle vicinanze di al-Qulayla e del campo profughi di al-Rashidiah, a sud di Tiro. Non si registrano vittime. Hamas ha condannato gli attacchi in Libano, affermando che "riflettono la brutalità della leadership dell'occupazione fascista e le sue politiche che minacciano la sicurezza e la pace nella regione violando la sovranità dei paesi arabi fratelli e i luoghi sacri islamici e cristiani, il più importante delle quali è la Moschea di Al-Aqsa". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



