Mister Zauri: “Con il Messina per continuare il nostro filotto e con le armi affilate”

In occasione della diciottesima giornata di campionato, il tecnico del Foggia, Zauri, che ha ereditato una squadra in piena zona pericolante e l’ha condotta momentaneamente fuori con 8 punti conquistati in quattro gare, ha suonato la carica prima della partenza per la terra siciliana visto che oggi alle 17,30 sarà impegnato allo stadio “San Filippo – Franco Scoglio” contro i padroni di casa del Messina. Il Messina è attualmente quartultimo a sedici punti in classifica ed a sole due lunghezze dal Foggia.

Zauri ha detto la sua: “Proseguiamo con le nostre idee fin dal nostra arrivo e speriamo di poter uscire quanto prima da questa situazione”. Sui possibili recuperi il tecnico ha proseguito: “Abbiamo recuperato qualche calciatore e questo ci fa stare meglio: non vi saranno della gara Sarr, Carillo e Santaniello mentre Da Riva sarà disponibile anche se non al meglio”. Sull’avversaria. “Il Messina ha bisogno di punti quanto noi di risposte e sicuramente ci arriviamo meglio rispetto ad un mese fa”. Una battuta da parte del mister anche su come sta la squadra: “I ragazzi vogliono dare le risposte sul campo, consapevoli delle difficoltà che avevamo e abbiamo tuttora ma vogliosi di andare avanti. Quantificare i progressi è sempre difficile, sia sotto l’aspetto fisico che tecnico. Se si lavora bene in settimana si cresce sotto tutti i punti di vista ma poi devi pure tenere presente dell’avversario e dell’atteggiamento messo in campo”. Fondamentale a tal proposito è il lavoro di campo che si svolge durante la settimana ha aggiunto il tecnico. Ultima chiosa sugli avversari e determinazione che chiede ai suoi ragazzi: “Il Messina è una squadra giovane ma la nostra medicina sono i punti fatti sinora. Abbiamo voglia di continuare a fare bene e i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo e siamo molto carichi. Sappiamo che il percorso è ancora lungo ma le armi ce le abbiamo e sono ben affilate”. A dirigente l’incontro sarà l’arbitro Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, coadiuvata dagli assistenti Spagnolo e Bosco e il quarto ufficiale di gara, sarà Decimo. La probabile formazione schierata da mister Zauri con il 4-3-3: Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Felicioli; Tascone (Da Riva), Pazienza, Mazzocco; Orlando, Murano, Millico. (Ph. Federico Antonellis/ Calcio Foggia 1920).

T. Lapedota



Pubblicato il 7 Dicembre 2024