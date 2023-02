Mister Pazienza richiama tutti all’unità e alla coesione

Soltanto un’altra volta era successo che l’Audace Cerignola aveva perso due volte di fila, rispettivamente contro Latina e Crotone, ed avveniva sei partite fa, In questo caso specifico è più pesante perché la squadra della Capitanata ha perso incassando sette reti e realizzandone soltanto una, quattro dalla capolista Catanzaro e tre dal Monopoli, anche se ad un certo punto si sarebbe anche potuti tornare in partita, se Malcore avesse segnato dal dischetto, ma non può essere l’attaccante gialloblu il capro espiatorio di una sconfitta meritata ai punti e per risultato. La squadra di Pancaro soprattutto nel primo tempo ha messo sotto la squadra di Pazienza che ci ha abituati ad un gioco spumeggiante ed a viso aperto contro chiunque. Dai primi minuti, invece si è vista una formazione discutibile con un approccio altrettanto poco convincente. Una squadra quasi scarica, forse la classica giornata “No”, anche se dopo la sconfitta pesante di domenica per 4 a 0 ci si attendeva una risposta con maggiore veemenza, specie in casa propria al Monterisi dove ha realizzato ben ventiquattro punti contro i dieci invece conseguiti in trasferta. All’andata il Monopoli aveva vinto rimontando lo svantaggio semplicemente perché ci aveva creduto di più e forse agevolata da qualche episodio in proprio favore, a questo giro invece il Cerignola ha lasciato più campo agli ospiti che hanno chiuso sul doppio vantaggio il primo tempo e sul punteggio di 1 a 3 avrebbero potuto anche realizzare il quarto gol. C’è da rivedere ovviamente qualcosa, se tatticamente lo saprà soltanto mister Pazienza, ma sicuramente di approccio. Pertanto, come riportato dal sito ufficiale della società il mister ha dichiarato nel post-gara: “Qualcosa è andato storto, dato il risultato e per come è arrivato. È una sconfitta che brucia, che dà fastidio e che rovina un po’ quello che è stato fino ad oggi il nostro percorso. Sicuramente troveremo la forza per riprenderci già da giovedì ripristinando quella solidità acquisita durante il nostro percorso e ripartiremo. Quando si perdono le partite si torna a casa arrabbiati però bisogna mantenere la lucidità ed analizzare quelli che sono stati gli errori. In primis devo farlo io per poi trasmettere gli errori alla squadra. Non dobbiamo fare drammi perché questa squadra ha delle certezze. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa in meno rispetto a tutte le altre partite giocate in casa. Probabilmente abbiamo pagato anche il cambio di modulo voluto per fare rifiatare alcuni giocatori che finora hanno giocato sempre. Credo però sia giusto dare anche la possibilità di giocare ai ragazzi che hanno lavorato con massima dedizione e per mantenere il gruppo vivo bisogna provare queste soluzioni. Quando si prendono i gol c’è sempre un errore difensivo ma forse il terzo mi ha fatto più arrabbiare perché è stata sbagliata la fase di impostazione. Nel secondo tempo la squadra ha avuto una reazione riuscendo a trovare il gol. I tifosi sono fantastici perché nei momenti belli gioiscono con la squadra e restano al nostro fianco soprattutto nei momenti difficili. Questo è importante per noi perché sentire la fiducia del pubblico per chi fa questo lavoro è fondamentale. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più e venire fuori da una situazione che non è drammatica. La classifica non la guardo perché siamo lì e stiamo lavorando. Dobbiamo assolutamente riprendere quella solidità che ci ha portato a risultati importanti”. La squadra tornerà in campo giovedì alle 14.30 contro il Genlbison in trasferta, con l’unico obiettivo di riprendere a correre. (Ph. Audace Cerignola).

M.I.

