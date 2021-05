Mister Marchionni: “Vogliamo continuare a sorprendere”

E’ vigilia di derby per mister Marco Marchionni, che al termine della rifinitura di ieri ha presentato la gara col Bari, valida per il secondo turno playoff di girone. “Sarà un bel derby, affronteremo il Bari con serenità, consapevoli di non poter commettere errori: se giochiamo come sappiamo, possiamo toglierci delle soddisfazioni e sorprendere ancora, come a Catania. Loro vorranno fare la partita, hanno due risultati su tre ma troveranno un Foggia voglioso di stupire, che di certo non starà a guardare. E’ stata una settimana di lavoro importante, abbiamo recuperato qualche elemento e perso altri, ma chi scenderà in campo darà tutto.

La sorpresa della Sud? È la prima volta che li vedo cantare in curva quest’anno, ci hanno trasmesso carica ed energie positive. Regalare loro un sogno sarebbe fantastico”. Un Foggia che giocherà a viso aperto parola di mister Marchionni: “Giochiamo contro un ottimo organico, Ternana a parte, tutti quanti ci siamo dati battaglia, esprimendo dei valori con una classifica finale. Ai playoff inizia un nuovo cammino da dentro o fuori, ma non vedrete una gara tirata, piuttosto con due squadre che vorranno giocarsela per proseguire il proprio sogno”. Mancheranno Anelli, Del prete e Rocca, quest’ultimo indisponibile. Sarà il signor Luca Zufferli della sezione A.I.A. di Udine a dirigere l’incontro di calcio Bari-Foggia, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C, in programma oggi, 19 maggio, (h 17:45) al “San Nicola”. Il direttore di gara, all’esordio con i rossoneri, sarà assistito dai sigg.ri Dario Garzelli di Livorno e Pietro Lattanzi di Milano; quarto ufficiale di gara, il sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. I Satanelli dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-5-2: Fumagalli; Gavazzi, Germinio, Salvi; Kalombo, Vitale, Morrone, Garofalo, Di Jenno: Curcio; Balde.(Ph. Calcio Foggia).

M.I.

