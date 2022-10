Mister Gallo pronto per una sfida da montagne russe

Sabato pomeriggio alle 17.30 il Foggia tornerà campo in trasferta questa volta, per sfidare il Gelbison, neopromosssa che ha otto punti ed è a ridosso della zona playoff. Ma in casa Foggia, c’è tanto da lavorare per il pronto ed immediato riscatto, e mercoledì sera nel semideserto Zaccheria con la protesta dei gruppi organizzati nei confronti della società per il disastroso avvio, contentando anche la scelta del silenzio stampa, il Foggia ha battuto 5-4 alla lotteria dei rigori il Picerno, non brillando ma portando a casa il passaggio del turno che li vedrà opposti alla Juve Stabia il primo novembre. Ma prima c’è il campionato, la classifica piange, solo quattro punti, terzultimo posto con la seconda peggiore difesa perché la prima è il Taranto che però è fuori dalla zona rossa e pericolosa. Per mister Gallo arrivato in settimana ci sarà tanto da lavorare e questa “patata bollente” probabilmente come da indiscrezioni raccolte, declinata da Beppe Scienza e Marco Marchionni, ma anche da Pavanel, è una sfida da montagne russe. Da giovedì sono partiti i primi colloqui con la squadra da parte di mister Gallo, insieme al suo staff. La squadra ha urgenza non solo di vincere ma di trovare un’identità che il suo predecessore Boscaglia ha letteralmente smarrito perché la squadra di Zeman sino alla scorsa stagione l’aveva ed avrebbe meritato di arrivare anche più in fondo ai playoff. Ma il tecnico Gallo che ha firmato un contratto annuale è consapevole di ciò che ha accettato e ripartirà dalle sue certezze, modus operandi. Con lui si è portato il suo vice allenatore, preparatore atletico e match analyst. Il suo must è il 4-3-1-2, modulo utilizzato forse non a caso dal duo Gentile-Iurino che forse avevano avuto già direttive da Gallo. Il trequartista dovrà illuminare maggiormente la manovra ed inserirsi andando maggiormente al tiro, cosa che il Foggia complessivamente ha fatto poco da avvio di stagione ed anche male perché è il peggiore attacco della categoria con sole tre reti, leggermente meglio ha fatto la Viterbese fanalino di coda. Un Foggia che si dovrà ritrovare dal punto di vista atletico quanto dal punto di vista mentale e che soprattutto riconquisti la sua gente, anche se per questo passaggio ci vorrà un po’ più di tempo. Tuttavia, mister Gallo in carriera ha adoperato anche il 3-5-2, ma in questo momento la squadra ha bisogno di certezze ed anche uno stravolgimento ulteriore tatticamente potrebbe mandare il gruppo in ulteriore confusione. Sabato contro il Gelnison mancheranno: l’infortunato Rizzo, gli squalificati Malomo e Di Pasquale e Costa, quest’ultimo punto con due turni.

M.I.

