Mister Gallo: “Mi aspetto grande concentrazione”

Il Foggia torna in campo questa volta questo pomeriggio contro la seconda in classifica, il Crotone alle ore 17.30. Dieci punti nelle ultime cinque gare contro i calabresi reduci dalla sconfitta nell’ultima gara, e da sette punti nelle precedenti quattro gare. Sarà una partita molto difficile contro la squadra di mister Lerda, rafforzatasi nel mercato di gennaio ma che evidentemente non è riuscita a trovare ancora la quadra per inserire i profili nuovi. Ma il Foggia di Gallo guarda in casa proprio e ieri alla vigilia della gara ha analizzato la gara in conferenza stampa come riportato anche dal sito ufficiale CalcioFoggia1920: “Sarà una gara complicata per il valore dell’avversaria ma dopo penseremo alla semifinale. Non saranno della gara Beretta e Vacca oltre ai due squalificati Costa e Di Noia. Sarà un’altra partita rispetto all’andata perché siamo cresciuti molto. Siamo abituati ad affrontare tutti gli avversari sempre al massimo. Le partite sono frutto della prestazione. Dobbiamo giocare con serenità pronti ad affrontare una sfida importante”. Su quali tipo di caratteristiche serviranno Gallo ha detto: “Affrontiamo una squadra di qualità che giocherà con un Foggia che farà di tutto per metterli in difficoltà. Chi scenderà in campo mercoledì non lo so perché dipenderà molto dalla partita che affronteremo prima e non farò valutazioni prima oltre agli assenti per squalifica e infortunio. Bisogna mantenere la concentrazione per affrontare ogni partita a prescindere da quello che dirà la gara di Coppa Italia. Bisogna mantenere la concentrazione per ogni obiettivo. La passione non si nasconde perché da motivazioni e voglia di crescere professionalmente. Foggia è una piazza che tutti vorrebbero allenare e mi tengo stretta questa voglia di allenare il Foggia. Altre società hanno progetti e situazioni differenti ma spesso la passione del pubblico manca“. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

