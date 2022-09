Mister Boscaglia: “Dobbiamo svegliarci e migliorare”

Questa sera il Foggia ritorna di scena allo “Zac” opposto al Pescara di mister Colombo, ore 20.30. Obiettivo dare continuità al pari di Potenza e alla vittoria contro la Virtus Francavilla. Lo Zaccheria deve diventare il proprio fortino anche se di scena ci sarà il Pescara, agguerrito. Mister Boscaglia in conferenza stampa ha tracciato il punto e voluto caricare la squadra e temprarla anche parole forti: “Le idee sulla squadra le ho avute sempre chiare. Abbiamo bisogno di tempo, e so quel che faccio. Nel calcio ci sono anche gli avversari che corrono, ci mettono in difficoltà e sono organizzati. È vero che dobbiamo svegliarci e dobbiamo migliorare. Purtroppo non è stato possibile avere giocatori fissi titolari perché qualcuno non è ancora pronto. Stiamo cercando di dare la giusta identità alla squadra. Non siamo partiti bene e qualcuno si fa prendere la paura ma non è così. Il nostro campionato è iniziato avendo fatto 4 punti in due partite. Abbiamo fatto errori a Potenza ma potevamo anche vincere. La vittoria aiuta a livello morale ma noi siamo tranquilli”. Sulla gara poi con il Pescara il mister ha proseguito: “Il Pescara è una squadra forte con blasone e organizzata per vincere il campionato. È una partita complicata ma sicuramente penseranno la stessa cosa loro di noi. Nel secondo tempo a Potenza è cambiato l’atteggiamento della squadra che non voleva perdere e ha capito di dover avere più coraggio ma il modulo non è cambiato. Quasi sempre sta tutto nella testa. La squadra ha avuto un atteggiamento più aggressivo e abbiamo rischiato qualcosa. Il Pescara è una squadra che gioca e dobbiamo essere bravi a capire la partita e i momenti giusti dove poter attaccare. Non sarà facile ma dobbiamo provarci. Ogni partita è diversa da un’altra ma il nostro atteggiamento deve restare identico. Non bisogna pensare solo all’avversario ma bisogna costruire anche la propria fisionomia. Quando non hai giorni di scarico non puoi lavorare tanto ma con la settimana lunga è più semplice”. Sui possibili recuperi e quelli “recuperati”, Boscaglia ha concluso: “Petermann e Odjer sono recuperati ma stiamo valutando altre situazioni. Per coraggio intendo che bisogna rischiare le giocate. Ogni calciatore deve fare le giocate che sanno fare avendo il coraggio di sbagliare. Ho sempre chiesto questo aspetto e fa parte del mio modo di lavorare. È presto per essere definita una partita decisiva sul nostro campionato. Siamo ancora all’inizio e il campionato di serie C è molto lungo. Sono molto fiducioso perché la squadra segue ed è attenta ma a noi tocca lavorare anche sull’imprevedibilità dell’avversaria e farci trovare pronti”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

