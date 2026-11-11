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Missori (Ericsson): “”Sovranità tecnologica deve essere europea e Ue deve agire come unicum””

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“Una sovranità tecnologica esclusivamente italiana non è più perseguibile: occorre mirare a una sovranità tecnologica europea. Nessun singolo Paese è in grado di detenere una completezza tecnologica assoluta”. Lo afferma Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia, intervistato a margine di Ericsson Imagine Italy 2026, organizzato a Roma presso la Sala delle Colonne all’Eur.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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