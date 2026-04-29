Missione in Cina, l’Università di Foggia consolida la proiezione internazionale

Si è conclusa con l’apertura di concrete prospettive di sviluppo congiunto la missione istituzionale dell’Università di Foggia in Cina, svoltasi dal 15 al 24 aprile 2026, caratterizzata da un fitto programma di incontri istituzionali e accademici e da interlocuzioni di alto profilo. Un’iniziativa di forte rilevanza strategica che si inserisce nel più ampio percorso di internazionalizzazione dell’Ateneo nell’ambito delle attività di Educazione Transnazionale – TNE – e che ne rafforza il posizionamento nello scenario globale.

A guidare la delegazione Unifg è stata la prorettrice vicaria Donatella Curtotti, affiancata dai direttori dei Dipartimenti di Studi Umanistici e di Scienze Sociali, Barbara De Serio e Carmela Robustella, dal delegato rettorale alla Terza missione e comunicazione Danilo Leone, dai professori Riccardo Di Cesare, Alessandro Muscio e Maurizio Quinto. A completare la delegazione il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, con competenze specifiche nei settori della terza missione, della didattica e della comunicazione istituzionale, che ha contribuito in maniera determinante alla strutturazione dei rapporti operativi e alla definizione di progettualità integrate con le istituzioni ospitanti.

Un’agenda densa e altamente qualificata ha segnato la missione, con incontri istituzionali e accademici finalizzati al rafforzamento delle relazioni internazionali e all’individuazione di nuove linee di cooperazione nei campi della ricerca, della formazione e dell’innovazione. Tra i passaggi più rilevanti, la visita all’Ambasciata d’Italia a Pechino ha rappresentato un momento strategico di confronto sulle prospettive di collaborazione culturale e universitaria tra Italia e Cina, con particolare attenzione al ruolo degli Atenei nei processi di diplomazia scientifica e internazionalizzazione della conoscenza.

Di particolare significato anche gli incontri con autorevoli istituzioni cinesi, tra cui la Beijing Union University, la Southwest Forestry University, l’Università di Jining e la Henan University of Economics and Law, durante i quali sono state esplorate opportunità di cooperazione in ambiti disciplinari eterogenei, dalle scienze umane e sociali ai settori economico-giuridici, fino all’innovazione e allo sviluppo tecnologico avanzato.

Ampio spazio è stato dedicato alle scienze agrarie e agroalimentari, con un focus sui temi della sostenibilità ambientale, della sicurezza alimentare e dell’ottimizzazione delle filiere produttive, nonché sui modelli di trasferimento tecnologico e imprenditorialità universitaria. Interesse significativo ha suscitato anche il settore archeologico e della valorizzazione del patrimonio culturale, in una prospettiva di dialogo interculturale fondata sulla comune profondità storica delle civiltà italiana e cinese, da cui sono emerse sinergie progettuali orientate alla tutela e gestione integrata dei beni culturali attraverso approcci interdisciplinari e innovativi.

In questo quadro si inserisce l’attenzione strategica per la green and digital economy, ambito di convergenza tra transizione ecologica e trasformazione digitale, considerato centrale per lo sviluppo di modelli economici sostenibili, innovativi e ad alto impatto sociale.

“Questa missione ha rappresentato un’esperienza di straordinario valore umano e accademico – ha dichiarato Curtotti –. Abbiamo riscontrato una significativa apertura e disponibilità al dialogo da parte dei nostri interlocutori cinesi, che ha reso possibile un confronto autentico e profondamente costruttivo. Le convergenze emerse delineano prospettive concrete di collaborazione strutturata con un Paese che riveste un ruolo centrale nei processi globali di innovazione, sviluppo tecnologico e ricerca avanzata. Si tratta di un percorso di crescita condivisa che rafforza la vocazione internazionale dell’Ateneo e la sua capacità di interconnessione con i principali sistemi universitari mondiali”.



Pubblicato il 29 Aprile 2026