Missione di salvataggio per il pilota Usa disperso in Iran, Trump: “Tra le più audaci di sempre”

(Adnkronos) – Le forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran. Ad annunciarlo è stato oggi il presidente americano Donald Trump, che in un post sul social Truth ha spiegato che il soldato, il cui caccia è stato abbattuto venerdì scorso, è stato tratto in salvo dalle forze armate statunitensi in una operazione definita dal tycoon tra le più "audaci della storia americana". "Lo abbiamo preso!", recita l'annuncio di Trump che su Truth social ha spiegato: "Nelle ultime ore, le Forze Armate degli Stati Uniti hanno portato a termine una delle operazioni di ricerca e salvataggio più audaci della storia americana, per uno dei nostri incredibili ufficiali di equipaggio, che è anche un colonnello molto rispettato, e sono entusiasta di comunicarvi che ora è sano e salvo!". Il militare, ha aggiunto, "ha riportato delle ferite, ma si riprenderà completamente". Le ricerche del pilota sono iniziate venerdì dopo l'abbattimento di un caccia F-15E Strike Eagle nella regione. Un altro membro dell'equipaggio è stato tratto in salvo poco dopo l'incidente e sta ricevendo cure mediche, come riportato in precedenza dalla Cnn. Trump ha quindi spiegato che le forze armate statunitensi hanno "inviato decine di aerei, armati con le armi più letali", per recuperare il membro dell'equipaggio. "Ha riportato delle ferite, ma si riprenderà. Questa miracolosa operazione di ricerca e salvataggio si aggiunge al salvataggio di un altro coraggioso pilota, avvenuto ieri, che non abbiamo confermato perché non volevamo compromettere la nostra seconda operazione di salvataggio", ha affermato ancora Trump. "È la prima volta nella storia militare che due piloti statunitensi vengono salvati, separatamente, in profondità nel territorio nemico. NON ABBANDONEREMO MAI UN COMBATTENTE AMERICANO!", le parole del tycoon, che ha poi sottolineato come il doppio salvataggio dimostri "il dominio e la superiorità aerea sui cieli iraniani". “Questo è un momento di cui TUTTI gli americani, repubblicani, democratici e chiunque altro, dovrebbero essere orgogliosi e attorno al quale dovrebbero unirsi. Abbiamo davvero le forze armate migliori, più professionali e letali della storia del mondo. DIO BENEDICA L'AMERICA, DIO BENEDICA LE NOSTRE TRUPPE E BUONA PASQUA A TUTTI!” ha concluso Trump. Nonostante l'annuncio trionfale del tycoon, i media statali e le autorità iraniane negano tuttavia il successo dell'operazione Usa. L'agenzia di stampa Tasnim ha infatti affermato che "diversi aerei nemici americani nella regione meridionale di Isfahan sono stati distrutti dai guerrieri dell'Islam e l'operazione di salvataggio del pilota è fallita", si spiega citando il quartier generale militare iraniano. "Gli aerei nemici che hanno invaso la regione meridionale di Isfahan, tra cui 2 elicotteri Black Hawk e un aereo da trasporto militare C-130, sono stati colpiti e ora stanno bruciando", scrive ancora l'agenzia iraniana. Diverse testate giornalistiche iraniane hanno quindi pubblicato un video che mostrerebbe i resti fumanti dell'aereo in una zona desertica. La Cnn, che riporta la notizia, non è tuttavia in grado di verificarne l'autenticità. "Trump, nel tentativo di nascondere la sua pesante sconfitta, ha twittato affermando di aver condotto un'operazione speciale per salvare il pilota dell'aereo precipitato in Iran", ha affermato ancora l'agenzia Tasnim. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha condiviso quindi una delle immagini, commentando: "Se gli Stati Uniti ottengono altre tre vittorie come questa, saranno completamente rovinati".

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Pubblicato il 5 Aprile 2026