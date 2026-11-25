Miss Universo 2026, trionfa Jennifer Barreto: è la prima mamma e moglie a conquistare la corona

(Adnkronos) –

Jennifer Barreto nella storia di Miss Universo. La 27enne portoricana, incoronata nella finale dell’edizione 2026 che si è svolta a San Juan, è infatti la prima mamma e moglie a conquistare il titolo da quando, tre anni fa, l’organizzazione ha deciso di abolire il divieto che impediva alle donne sposate e a quelle con figli di partecipare al concorso.

Barreto, assistente sociale, ha conquistato la giuria superando altre 115 concorrenti, in un’edizione segnata da numerose polemiche e ritiri dell’ultimo momento, legati a problemi con i visti statunitensi e a una controversia commerciale. Per lei la soddisfazione è stata ancora più grande perché la finale si è svolta in casa, davanti al pubblico portoricano.

Durante la serata, tra le domande rivolte alle finaliste, una ha riguardato il valore umano da non perdere nell’era dell’intelligenza artificiale.La vincitrice ha risposto in spagnolo sottolineando l’importanza di utilizzare questa tecnologia in modo responsabile. “Se l’intelligenza artificiale mette a rischio i nostri valori, significa che forse non erano mai stati dei veri valori. I valori si riconoscono nella coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, soprattutto quando difenderli diventa difficile”, ha dichiarato.Le polemiche prima della finale

Se la serata conclusiva si è svolta senza particolari incidenti, le controversie che hanno accompagnato questa edizione sono state numerose nei mesi precedenti.

Le rappresentanti di Nepal e di cinque Paesi africani, tra cui il Sud Sudan e la Repubblica del Congo, al loro debutto nel concorso, sono state costrette a ritirarsi a causa di difficoltà o ritardi nell’ottenimento dei visti per gli Stati Uniti.

A complicare ulteriormente la situazione è stata una disputa contrattuale tra l’organizzazione di Miss Universo e l’imprenditore thailandese Nawat Itsaragrisil, responsabile dei concorsi di selezione in sei Paesi del Sud-est asiatico.

A causa del conflitto, le rappresentanti di Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam non hanno preso parte alla finale.

Già lo scorso maggio, gli organizzatori di Miss Universo Francia avevano deciso di ritirare la propria concorrente in segno di protesta contro quanto accaduto durante la finale del 2025, finita al centro di accuse di favoritismi e manipolazione dei risultati.

L’organizzazione di Miss Universo aveva successivamente istituito una commissione per selezionare una rappresentante alternativa della Francia: Garance Authié, che è riuscita ad arrivare tra le dodici finaliste.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026