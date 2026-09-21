Miss Italia 2026 è Sarah Rizea: la 18enne atleta di Vado Ligure ha vinto il titolo di reginetta

(Adnkronos) – Si chiama Sarah

Rizea e ha 18 anni Miss Italia 2026: a lei è andato il titolo di reginetta del concorso di bellezza, arrivato alla sua ottantesima edizione. L'incoronazione è avvenuta questa sera nella cornice del Castello di Santa Severa al termine della serata condotta da Giulia Salemi.

Come si legge sul sito ufficiale della competizione, Sarah Rizea ha 18 anni, vive a Vado

Ligure (Sv) e rappresentava Liguria con il titolo di Miss Liguria. E' iscritta all'università e parallelamente svolge un’attività come atleta per le fiamme oro, Polizia di stato. Gareggia, infatti, nella Nazionale assoluta di nuoto artistico e nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato. "All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera", si legge nella scheda. Eredita lo scettro da Katia Buticchio. La 18enne atleta ligure è arrivata al primo posto della classifica stilata da 4 esperti coach del mondo dello spettacolo tra 16 finaliste. Sul podio al secondo posto Michela Meli (Lazio), 21enne laureanda in Scienze dell'alimentazione, e al terzo Sara

Genova (Calabria), 20 anni e studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B di Corigliano Rossano.

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Pubblicato il 21 Settembre 2026