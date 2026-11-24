Mirizzi (Politecnico Milano), ‘la logistica ridisegna tempi e luoghi dell’assistenza sanitaria’

“La logistica ha sicuramente un ruolo fondamentale all’interno della sanità, non con l’obiettivo di sostituirsi all’attività clinica, ma ridisegna il momento e il luogo in cui la cura arriva alla persona”. Sono le parole di Roberta Mirizzi, responsabile del tavolo di lavoro Logistics healthcare, Osservatorio contract logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano, all’incontro ‘La sanità ai tempi dell’innovazione’, parte del progetto ‘Connessioni di cura. Conoscere per agire’, promosso al Mind di Milano da Fondazione The Bridge in collaborazione con AstraZeneca Italia.



Pubblicato il 24 Novembre 2026