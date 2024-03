Mirabilandia riapre e per Pasqua è caccia ai fantasmi

(Adnkronos) – Giovedì 28 marzo Mirabilandia riapre le porte al divertimento. Saranno tre giorni di veri brividi, quelli della paura e quelli dei ghiacci che ricordano le ambientazioni di Ghostbusters: 'Minaccia Glaciale' nuovo capitolo della seguitissima saga arrivata al cinema nel 1984 e che conta milioni di appassionati in tutto il mondo. Da sabato 30 marzo a lunedì primo aprile – in concomitanza del primo weekend di apertura della stagione – tutti i visitatori del Parco potranno andare a caccia dei 'Mini Puft' (l’iconico pupazzo bianco, vestito da marinaio) e ricevere un gadget del film. Servirà l’aiuto di tutti per liberare il Parco dalla minaccia glaciale del temibile Garraka, il cosiddetto 'Re dei Ghiacci'. I rinforzi arriveranno con gli acchiappafantasmi dell’Associazione Ghostbusters Italia a bordo della Ecto-1, la mitica automobile utilizzata dai Ghostbusters come veicolo d’emergenza. “Aver legato il nome di Mirabilandia a Ghostbusters è per noi davvero un grande onore – afferma Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director del parco – e per questo ringraziamo la Sony Pictures per l’opportunità. Ognuno di noi è cresciuto con la saga degli acchiappafantasmi e farla diventare reale per tre giorni tra le nostre attrazioni è una grande esclusiva che siamo sicuri entusiasmerà il pubblico. Questo evento, proprio in avvio di stagione, è solo l’anticipo di un 2024 che ci vedrà protagonisti con tanti appuntamenti ed eventi esclusivi”. "Siamo entusiasti di portare l'emozione e l'avventura di Ghostbusters: Minaccia Glaciale direttamente nel cuore del divertimento italiano – dichiara Alessia Garulli, Vice President Marketing & Distribution Sony Pictures – scegliendo Mirabilandia come partner e location di una delle nostre attività promozionali del film. Collaborare con un parco così rinomato, amato e iconico è per noi un privilegio. L'incontro con i Ghostbusters sarà un'esperienza coinvolgente per i visitatori che offrirà loro l'opportunità di immergersi nell'universo degli Acchiappafantasmi. Non vediamo l'ora di condividere l'eccitazione e la gioia dei fan mentre vivono questa straordinaria avventura, anticipando l'uscita del film nelle sale italiane l'11 aprile". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2024