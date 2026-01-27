Minneapolis, Trump annuncia piccola de-escalation

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato una piccola de-escalation a Minneapolis, in seguito alle reazioni per l'uccisione di due persone da parte dell'Ice. "Attenueremo un po' la situazione", ha detto il presidente americano a Fox News dopo aver inviato in città il suo 'zar' delle frontiere Tom Homan al posto del comandante della Border Patrol Gregory Bovino. Bovino è "molto bravo, ma è un tipo piuttosto eccentrico", ha detto Trump, mentre a proposito della piccola de-escalation a Minneapolis ha affermato: "Non credo che si tratti di un passo indietro, ma di un piccolo cambiamento". Sull'uccisione di Alex Pretti da parte di agenti federali "stiamo conducendo un'indagine importante. Voglio vedere l'indagine. La terrò sotto controllo. Voglio un'indagine molto onorevole e onesta, devo vederla con i miei occhi", ha sottolineato il presidente americano parlando ai giornalisti prima della partenza per l'Iowa. Trump ha preso le distanze dalle parole del suo vice capo di gabinetto Stephen Miller, che aveva definito un "assassino" Alex Pretti. "Detto questo, non si possono avere armi, non puoi presentarti armato, non si può fare, ma è stato un incidente molto sfortunato", ha dichiarato ai giornalisti. Il presidente americano ha risposto con un secco "no" all'ipotesi di dimissioni da parte della segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, molto contestata per la gestione delle operazioni federali a Minneapolis. "Penso che stia facendo un ottimo lavoro – ha dichiarato ai giornalisti prima della partenza per l'Iowa – I nostri confini sono completamente sicuri. Dimenticate che abbiamo ereditato confini attraverso i quali passavano milioni di persone. Ora abbiamo confini attraverso i quali non passa nessuno". Intanto si registra un altro drammatico fatto di cronaca in Arizona dove una persona è stata ferita in modo grave in una sparatoria in cui appare coinvolta la Us Border Patrol, la polizia di confine americana. Lo riporta il sito di Nbcnews citando il portavoce del dipartimento dello sceriffo di Pima County senza fornire dettagli sull'identità della persona ferita o sulle circostanze dell'incidente.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Gennaio 2026