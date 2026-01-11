Attualità

Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video: le immagini prima dell’uccisione di Good

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) statunitense ha pubblicato su X un nuovo video con immagini relative ai tre minuti e 30 secondi precedenti l'uccisione della 37enne Renee Good a Minneapolis, nel Minnesota.    Nel riferirne, la Cnn sottolinea che il video è stato girato a un'altezza superiore a quella del livello della strada e a una distanza tale dal veicolo di Good da non registrare alcuna conversazione. Nel post in cui viene pubblicato il video il Dhs afferma che Good stava "ostacolando" un'operazione delle forze dell'ordine".   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong

9 minuti fa

Il punto di vista di Follini: “L’Occidente di Trump non è più un modello”

35 minuti fa

Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia

1 ora fa

Addio a Bob Weir, fondatore dei Grateful Dead

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio