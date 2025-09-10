Attualità

Ministra della Salute svedese Elisabet Lann sviene in conferenza stampa – Il video

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Elisabet Lann, nuova ministra della Salute svedese, è svenuta durante la sua prima conferenza stampa in Svezia. Nel corso dell'evento, tenutosi ieri martedì 9 settembre, Lann ha improvvisamente perso i sensi, crollando a terra e trascinando con sé il leggio.  Il momento ripreso dai media presenti è diventato rapidamente virale sui social. I colleghi al suo fianco, visibilmente scossi, sono prontamente intervenuti per prestare soccorso alla ministra.   Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Elisabet Lann è rientrata in conferenza stampa pochi minuti dopo aver accusato il malore, che lei stessa ha attribuito a un "calo di zuccheri nel sangue".  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Militati israeliani in vacanza nelle Marche, Piantedosi: “Sorvegliati per prevenire atti di antisemitismo”

18 minuti fa

Osservatorio Pampers, a Milano 7 genitori su 10 si sentono soli dopo nascita figlio

49 minuti fa

Ancora possibile l’incontro con Carlo, ma la famiglia reale non si fida di Harry

53 minuti fa

Il nuovo nemico di Spider-Man? Il suo costume che puzza

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio