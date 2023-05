Mini naja, La Russa rilancia: “Si lavora su leva volontaria di 40 giorni”

(Adnkronos) – “L’addestramento in tre settimane non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il Car preparava la base di addestramento dei militari, allora 40 giorni potrebbero essere una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate”. Lo ha sostenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di una formazione dei riservisti, sollecitata dall’Ana. La Russa ha ricordato un disegno di legge che aveva fatto approvare quando era ministro della Difesa, la cosiddetta mini naja, e ha spiegato che oggi i ‘colleghi’ del Senato ne stanno preparando uno simile e “lo presenteranno tra poco”. L’obiettivo, secondo La Russa, è “rimpinguare anche le associazioni d’arma, che senza la leva vanno naturalmente invecchiando fino a esaurimento, e nello stesso tempo consentire a tanti giovani che lo desiderano di far parte delle forze armate, esprimere il loro desiderio di onorare la patria con un servizio quanto meno di un certo breve periodo di tempo su base volontaria”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2023