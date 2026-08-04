MINI Countryman Edition: la prova finale sulle Rocky Mountains

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MINI porta la futura Countryman Edition in uno degli scenari più impegnativi al mondo per completare il programma di sviluppo. Tra le Rocky Mountains statunitensi, il SUV del marchio britannico affronta percorsi sterrati, sentieri di montagna e condizioni climatiche estreme, mettendo alla prova robustezza, affidabilità e capacità di affrontare qualsiasi terreno prima della presentazione ufficiale prevista per l'ottobre 2026.

Ancora nascosta da una livrea camouflage, la nuova MINI Countryman Edition viene sottoposta a test in condizioni reali, lontano dai tradizionali circuiti di collaudo. Le elevate altitudini, i fondi a bassa aderenza e i repentini cambiamenti meteorologici consentono agli ingegneri di raccogliere dati preziosi per affinare il comportamento dinamico della vettura e verificarne le prestazioni in situazioni difficilmente riproducibili in laboratorio. Le Rocky Mountains rappresentano il terreno ideale per verificare la versatilità della nuova interpretazione della MINI Countryman. Dalle strade panoramiche ai percorsi rocciosi immersi nella natura, ogni chilometro contribuisce allo sviluppo di un modello pensato per chi ama l'avventura senza rinunciare al tipico carattere del marchio. L'obiettivo è garantire sicurezza, affidabilità e piacere di guida in qualsiasi condizione d'impiego. Secondo Jean-Philippe Parain, Head of MINI, il progetto nasce con l'intenzione di rafforzare lo spirito avventuroso che da sempre caratterizza il marchio. La nuova Countryman Edition è stata sviluppata per offrire maggiori capacità in off-road e ampliare le possibilità di utilizzo del SUV, mantenendo intatta l'identità MINI fatta di stile, personalità e divertimento al volante. Per il momento la Casa mantiene il massimo riserbo sulle caratteristiche tecniche e sugli equipaggiamenti della nuova versione speciale. L'unica certezza è che la MINI Countryman Edition debutterà ufficialmente nell'ottobre 2026, proponendosi come la variante più orientata all'esplorazione della gamma. I test tra le montagne americane rappresentano così l'ultima fase di un percorso di sviluppo destinato a trasformare questa nuova interpretazione del SUV britannico in un modello capace di affrontare con disinvoltura tanto l'utilizzo quotidiano quanto le avventure più impegnative.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026