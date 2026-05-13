MINI alza l’asticella della sicurezza

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MINI rafforza ulteriormente il proprio approccio alla sicurezza portando su tutta la gamma un insieme di tecnologie dedicate alla protezione attiva e passiva degli occupanti. I risultati ottenuti nei test Euro NCAP, con numerosi modelli valutati con il massimo punteggio, confermano una strategia sempre più orientata alla prevenzione degli incidenti e alla tutela di guidatore e passeggeri. La nuova filosofia del marchio punta su un ecosistema integrato di sensori, radar e telecamere capace di monitorare costantemente l’ambiente circostante. Le attuali MINI possono contare fino a dodici sensori a ultrasuoni, cinque telecamere e cinque radar che lavorano insieme per supportare il conducente nelle situazioni più delicate della guida quotidiana. Tra i sistemi presenti di serie figurano il mantenimento attivo della corsia, l’avviso di collisione frontale con frenata automatica, il riconoscimento dei limiti di velocità e il cruise control con funzione freno. A questi si aggiungono tecnologie dedicate alla sicurezza laterale e posteriore, come il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di traffico trasversale in retromarcia e la protezione durante l’apertura delle portiere in presenza di veicoli o ciclisti in arrivo. Uno degli aspetti più evoluti introdotti da MINI riguarda il sistema Pre-Crash, progettato per preparare il veicolo prima di un possibile impatto. Analizzando dinamica di guida, posizione del veicolo e dati provenienti dai sensori, il sistema può intervenire chiudendo automaticamente finestrini e tetto apribile oppure predisponendo i sedili per ridurre le conseguenze di una collisione. Sulle MINI Cooper, MINI Aceman e MINI Countryman è inoltre disponibile il pacchetto Driving Assistant Plus, che introduce funzioni di guida parzialmente automatizzata come il mantenimento della distanza di sicurezza, il controllo attivo della corsia e la gestione automatica della velocità in base ai limiti rilevati. La MINI Countryman può spingersi ancora oltre grazie al Driving Assistant Professional, che integra assistenza al cambio corsia, guida evoluta in autostrada e riconoscimento dei semafori nel traffico urbano. Un pacchetto che punta ad alleggerire il lavoro del conducente senza rinunciare al controllo diretto della vettura.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026