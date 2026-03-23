Minecraft Dungeons II annunciato per console e PC con un trailer

(Adnkronos) – Xbox Game Studios ha ufficializzato lo sviluppo di Minecraft Dungeons II. Il progetto vede nuovamente la collaborazione tra Mojang Studios e il team di Double Eleven, confermando la volontà di espandere ulteriormente l’universo narrativo nato dal celebre sandbox. Il titolo non sarà limitato all’ecosistema Xbox, ma approderà su un ventaglio completo di piattaforme che include PlayStation 5, Xbox Series, PC e la famiglia Nintendo Switch. La finestra di lancio è stata fissata per un generico 2026, segnando il ritorno della serie a sei anni di distanza dal debutto dell'originale. La struttura narrativa riprende il percorso tracciato dal predecessore, ponendo i giocatori di fronte a una nuova crisi che minaccia l’integrità del mondo di gioco. I protagonisti dovranno affrontare un'oscurità crescente e un pericolo inedito che mira a scatenare il caos nelle diverse regioni. L’esperienza si configurerà nuovamente come un action RPG caratterizzato da sfide ad alto rischio e incontri con creature mai viste prima. Gli sviluppatori promettono l'esplorazione di location totalmente nuove, mantenendo l’approccio cooperativo che ha decretato il successo del primo capitolo, nel tentativo di arginare le forze del male che incombono sulla landa.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026