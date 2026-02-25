Mindfulness in ospedale, a Foggia il progetto di Serviddio contro il burnout

Prenderà avvio oggi alle ore 18,00, presso la palestra della Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico di Foggia (Via Napoli, Palazzo di vetro, piano -1), un corso strutturato di Mindfulness della durata di dodici settimane, rivolto agli specializzandi, ai medici strutturati e ai borsisti afferenti alla Scuola di Medicina Interna dell’Università di Foggia.

Il progetto nasce su iniziativa del professor Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo e delegato rettorale alle politiche strategiche in sanità, in collaborazione con la professoressa Tiziana Quarto, docente di Psicologia. Il percorso sarà guidato dalla dottoressa Amalia Quotta, psicologa con esperienza nelle tecniche di mindfulness applicate ai contesti ad alto carico emotivo.

L’obiettivo è chiaro: contrastare il burnout dei professionisti sanitari attraverso un modello formativo innovativo che metta al centro non solo l’aggiornamento clinico e il rigore scientifico, ma anche la consapevolezza emotiva e la responsabilità organizzativa. In questa prospettiva, la tutela della salute mentale non viene considerata un elemento accessorio, bensì una componente strutturale della qualità assistenziale.

“Il burnout non è una fragilità individuale, sottolinea il prof. Serviddio, ma un fenomeno sistemico. È il segnale di un’organizzazione che non protegge adeguatamente chi ogni giorno si prende cura degli altri. Se vogliamo ospedali efficienti, dobbiamo occuparci della salute mentale dei sanitari con la stessa serietà con cui ci occupiamo dei pazienti”. Secondo il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, la mindfulness non è una moda né un semplice esercizio di rilassamento, ma uno strumento di regolazione emotiva, riduzione della reattività allo stress e miglioramento della qualità relazionale. “Un medico esausto non è solo un medico infelice, ma un professionista meno lucido, meno presente e più esposto all’errore. Investire sulla consapevolezza significa quindi investire sulla qualità delle cure”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale che desta preoccupazione. Recentemente, nel corso di un’audizione al Senato degli Stati Uniti, è stato stimato che oltre la metà dei medici americani presenti sintomi di burnout, considerato tra le principali cause di abbandono della professione e di fuga dagli ospedali. Ciò che distingue il progetto foggiano è la sua impostazione scientifica. Non si tratta di un semplice corso esperienziale, ma di un intervento strutturato con valutazione pre e post percorso. I partecipanti saranno sottoposti a test validati per misurare i livelli di burnout, la qualità del sonno percepita e l’intensità dello stress, con l’obiettivo di valutare in maniera oggettiva l’impatto dell’esperienza.

L’esperienza assume così il valore di un laboratorio sperimentale, introducendo un modello che considera il benessere psicologico una variabile misurabile e strategica. L’ambizione dichiarata è proporre alla Regione Puglia l’avvio di un progetto pilota strutturato al Policlinico di Foggia, affinché la tutela della salute mentale dei sanitari diventi una responsabilità stabile delle aziende ospedaliere.

“La sanità pubblica, conclude Serviddio, non può limitarsi a misurare performance e volumi di attività. Deve misurare anche il benessere di chi la rende possibile. Sono certo che il Presidente De Caro e il nuovo Assessore alle Politiche della Salute Pentassuglia sapranno cogliere la portata innovativa di questa iniziativa. La tutela strutturata della salute mentale dei professionisti sanitari non rappresenta un costo aggiuntivo, ma un investimento necessario per garantire qualità assistenziale, sicurezza delle cure e sostenibilità futura del sistema sanitario pubblico”. Se i risultati dimostreranno una riduzione significativa degli indicatori di burnout e un miglioramento del benessere percepito, il modello promosso dalla Medicina Interna dell’Università di Foggia potrà diventare replicabile a livello regionale e nazionale.

Con questa iniziativa l’Ateneo punta a promuovere una medicina capace di coniugare eccellenza clinica, rigore scientifico e sostenibilità umana, affermando una visione in cui la qualità delle cure passa anche dalla qualità della vita di chi le garantisce ogni giorno.



Pubblicato il 25 Febbraio 2026