Minaccia di uccidere Trump, caccia all’uomo prima di comizio

(Adnkronos) – Caccia ad un uomo che minaccia di uccidere Donald Trump a poche ore dal comizio che l'ex presidente deve tenere a Phoenix, in Arizona. Lo sceriffo della contea di Cochice è a caccia di Ronald Lee Syrvud, 66 anni. L'uomo è considerato una minaccia per Trump, che nel pomeriggio americano terrà un comizio. Syrvud, che ha minacciato più volte Trump con una serie di post sui social, è già ricercato in Wisconsin e in Arizona per una serie di reati. Trump, come è noto, a luglio è stato ferito all'orecchio da un attentatore che ha aperto il fuoco durante un comizio in Pennsylvania. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Agosto 2024