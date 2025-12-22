Minacce e lesioni alla ex, Enrico Varriale condannato a 7 mesi

(Adnkronos) –

Condannato a 7 mesi, pena sospesa, il giornalista Enrico Varriale per l’accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice monocratico di Roma con la sentenza emessa questa mattina ha riqualificato l’accusa di stalking in minacce condannando Varriale anche al pagamento di una provvisionale di duemila euro nei confronti della parte civile. La procura aveva chiesto l’assoluzione per lo stalking e sei mesi per le lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo l’accusa, il giornalista televisivo, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa, per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un’altra sua ex, "con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa". Al giornalista veniva contestato inoltre di aver contattato la vittima anche con "numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social’’.

Varriale, presente in aula alla lettura del dispositivo, nell’udienza dello scorso ottobre, si era difeso in aula dicendo di non aver mai minacciato né picchiato la donna, con cui ha avuto una relazione durata circa quattro mesi: “La sera dell’8 dicembre 2021 – aveva detto il giornalista – ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l’ho colpita”. “È impossibile fare un commento senza leggere la motivazione. È impossibile capire cosa sia successo in questo processo. Varriale, accusato di stalking è stato condannato per minaccia. Come si è potuto arrivare ad una condanna per minaccia non è comprensibile”, affermano gli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro. “Un processo pieno di menzogne. Due i dati certi – sottolineano i due penalisti – La persona offesa si è introdotta nella casa di Varriale ha insultato la sua ospite, ha insultato Varriale e ha distrutto casa. Una sola minaccia documentata in atti è quella effettuata dalla stessa persona offesa con un messsggio che diceva: ‘trattasi di scambiare la cioccolata per la merda … ti renderai conto presto e come se te ne renderai conto’. Ricorreremo in appello”.

Pubblicato il 22 Dicembre 2025