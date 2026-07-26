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Minacce a Lepore, assegnata la scorta al sindaco di Bologna

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(Adnkronos) – La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare "una scorta al sindaco" di Bologna Matteo Lepore. Ne danno notizia alcuni quotidiani tra cui 'Corriere della Sera' e 'La Repubblica'. Una forma di tutela – si legge – che verrà attivata nei prossimi giorni. L'iniziativa arriva all'indomani delle minacce online denunciate dal sindaco e ricevute in seguito ai disordini che si sono verificati nella città emiliana dopo il presidio di lunedì per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Luglio 2026

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