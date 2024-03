Mina compie 84 anni, il figlio: “Non festeggia, coerente con sé stessa”

(Adnkronos) – "Tu immaginati come potrebbe festeggiare Mina e non ti sbagli: non festeggia". Risponde col sorriso all'Adnkronos il figlio di Mina, Massimiliano Pani, nel giorno dell'84esimo compleanno della mamma, nata il 25 marzo del 1940. E c'era da aspettarselo: l'ineguagliata grande interprete della musica italiana ha dimostrato ormai, dopo 46 anni di ritiro dalle scene, di essere poco incline all'apparire e all'autofesteggiarsi. "Una che non partecipa a nulla, non partecipa neanche al suo festeggiamento", dice ancora Pani. Che rivela però che la famiglia l'ha festeggiata, e lui l'ha chiamata per farle gli auguri. "Io le ho fatto gli auguri, certo, ma diciamo che lei è molto minimal: coerente come è sempre stata coerente", dice il figlio dell'artista, noto compositore e arrangiatore musicale. La tigre di Cremona, è assente dalle scene da 46 anni. L’ultimo concerto in assoluto si tenne il 23 agosto 1978 al teatro tenda 'Bussoladomani' di Lido di Camaiore, divenuto storico perché si trasformò in un disco dal titolo 'Mina Live ‘78', doppio album cult inserito dalla rivista Rolling Stone tra i 100 dischi italiani più belli di sempre. L'artista cremonese spegne oggi 84 candeline e, se lei non fa clamore, tutta Italia la ricorda però con articoli, video e omaggi. A partire da Fiorello, che stamattina ha voluto farle un tributo durante 'Viva Rai2!' eseguendo una speciale versione di 'Tintarella di luna' "perché – ha sottolineato lo showman siciliano – so che ogni tanto ci guarda". Ma anche sui social, Mina è stata letteralmente sommersa dagli auguri dei suoi fan, che hanno postato brani delle sue canzoni, foto delle sue esibizioni e complimenti. "Sei la regina, dopo di te nessuno", scrivono gli utenti. Tra i brani più citati, 'Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso', 'Amor mio' e 'Ancora ancora ancora'. Mina forse non ama festeggiare, ma c'è da giurarci che apprezzerà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2024