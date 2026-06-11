Milo Infante lascia Rai, ad Rossi: “Direttori editoriali stanno valutando successore”

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Il possibile successore di Milo Infante? "I direttori editoriali stanno valutando, a lui i miei migliori auguri, abbiamo collaborato per la riuscita della sua trasmissione ‘Ore 14'". Così ai giornalisti l’ad Rai Giampaolo Rossi a margine della presentazione del XVIII Premio Biagio Agnes, in merito al passaggio di Milo a infante a Mediaset. "I direttori editoriali stanno rielaborando, anche perché siamo a ridosso della presentazione dei palinsesti", dice Rossi. Se ‘Ore 14’ rimarrà "sono valutazioni che faranno i direttori editoriali, facendo una serie di considerazioni", scandisce Rossi. “Siamo in una fase storica in cui il mercato è molto aperto, Rai ha acquisito tanti talent negli ultimi anni, ne ha persi anche alcuni. Fa parte di un mercato che è molto forte”, ma “alla fine la Rai rimane il luogo che riesce ad esprimere il maggior numero di talent su tutti i generi televisivi d’Italia. Da questo punto di vista continuiamo ad essere il maggior polo d’attrazione, anche quando i talent se ne vanno”, conclude Rossi. Nella giornata di ieri, mercoledì 10 giugno, è stata ufficilizzata con una nota della tv pubblica e un comunicato di Cologno Monzese la decisione di Milo Infante di lasciare la Rai e approdare a Mediaset. Secondo quanto trapelato, la decisione di lasciare la Rai sarebbe dovuta ad un mancato accordo economico: Infante avrebbe chiesto infatti di ottenere la qualifica di direttore ma la richiesta sarebbe stata giudicata impraticabile dalla Rai anche per la policy aziendale che vieta ai direttori la conduzione di programmi. Nella nota Mediaset, Infante parla di un approdo importante: "Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee".

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Pubblicato il 11 Giugno 2026