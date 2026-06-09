Milo Infante, fonti Rai: “Nessuna lettera di dimissioni dalla Rai”

(Adnkronos) –

Nessuna lettera di dimissioni dalla Rai da parte di Milo Infante, al momento. Lo apprende l'Adnkronos da fonti Rai. Il conduttore di 'Ore 14' e 'Ore 14 Sera', che dal 2022 è anche vicedirettore nell'ambito della Direzione Approfondimento Rai, è protagonista da qualche giorno di insistenti rumors da parte dei siti specializzati su un suo possibile passaggio a Mediaset, dove si è ipotizzato che potrebbe prendere il timone di un programma pomeridiano. Al momento nulla trapela da Cologno Monzese. Mentre dai corridoi Rai qualcuno ipotizza che Infante potrebbe trattare con l'azienda (che era pronta al rinnovo di tutti i suoi programmi nei palinsesti della prossima stagione) più per un cambiamento di contratto che per un addio. Infante, sulla scia di quanto già accaduto ad altri volti dell'approfondimento Rai, da Bruno Vespa a Monica Maggioni, potrebbe, secondo alcuni, voler trasformare il suo contratto da dipendente in una collaborazione esterna pluriennale, che gli permetterebbe di sottrarsi al tetto retributivo di 240mila euro annui vigente per i dirigenti dell'azienda.

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Pubblicato il 9 Giugno 2026