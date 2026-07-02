Mille posti da operatore socio-sanitario, terminate le prove selettive

Si sono concluse il 30 giugno le prove selettive del Concorso unico regionale per l’assunzione di 1.000 operatori socio-sanitari (Oss), svoltesi dal 22 giugno al Vigna Nocelli Grand Hotel. Complessivamente hanno preso parte alle prove 14.666 candidati, a fronte dei 21.052 convocati. Al termine della selezione sono stati ammessi alla prova pratica 4.585 concorrenti, compresi gli ex aequo. L’organizzazione delle prove, grazie alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, ha consentito lo svolgimento regolare dei turni e nel rispetto dei tempi previsti. L’unico disagio registrato ha riguardato il primo turno della giornata inaugurale, per cause non riconducibili all’organizzazione e risolto tempestivamente. Il direttore generale del Policlinico Foggia, Yanko Tedeschi, ha espresso il proprio ringraziamento alla Commissione di concorso, al personale della Struttura complessa Politiche del personale, alla Prefettura di Foggia, al Comune di Lucera, alle Forze dell’Ordine, al Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, alla Croce Rossa di Foggia, al Corpo nazionale Guardie ecologiche ambientali volontarie (Congeav) di Lucera, al Gavi, a Cosmopol, a Murialdomani Impresa Sociale, oltre alla struttura ospitante e alla società che ha curato la gestione delle prove selettive.

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Pubblicato il 2 Luglio 2026