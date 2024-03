Milena Vukotic in “A spasso con Daisy”

Proseguono gli appuntamenti della stagione teatrale organizzata dall’associazione culturale “Musica & Sorrisi”. Sabato 13 aprile, con sipario alle ore 21.00, Milena Vukotic sarà la protagonista di “A spasso con Daisy”, versione teatrale del film 4 premi Oscar. Appuntamento, quindi, da non perdere al Teatro del Fuoco di Foggia per rivivere una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. La storia dell’anziana signora e del suo autista di colore è da sempre un successo. A spasso con Daisy racconta un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi, sempre giocando sull’ironia e i toni della commedia. Adattamento leggero e pungente, regia efficace, interpretazione magistrale per una commedia piena di ironia. Emozionarsi non è stato mai così divertente. Botteghino del teatro aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00. Intanto, il 12 aprile toccherà a Biagio Izzo salire sul palco del Teatro del Fuoco per “Balcone a tre piazze”, sold out da mesi.



Pubblicato il 30 Marzo 2024