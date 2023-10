Milena Tancredi: “Non solo un evento finale ma un percorso di crescita e formazione”

140 appuntamenti, 22 location (quest’anno anche il Museo del Territorio e la Galleria d’arte moderna) più di 100 volontari, 2.500 operatori coinvolti, 40 case editrici e 15 mila presenze. Sono i numeri della tredicesima edizione di Buck, il festival di letteratura per ragazzi che si è tenuto a Foggia dal 22 al 29 ottobre. La manifestazione, organizzata ogni anno dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla Biblioteca “La Magna Capitana” e dall’amministrazione comunale, è attualmente considerata una tra le più importanti del settore ed è gemellata con i più prestigiosi e longevi festival di letteratura per ragazzi in Italia.

Quest’anno il festival è stato dedicato alla fotografia, padrino dell’edizione il fotografo, poeta e autore, Massimiliano Tappari, che ha anche inaugurato la mostra personale “Ogni cosa ha la sua Foggia”.

“Un grande coinvolgimento- dice la direttrice artistica del festival Milena Tancredi- è ormai l’autunno atteso di Foggia. La bellezza sta anche nel rapporto diretto che si crea fra gli autori e i ragazzi, molti dei quali sono cresciuti all’interno del festival. È una grande offerta per il territorio che quest’anno non ha coinvolto solo Foggia e la sua provincia ma anche alcune classi di Avellino”.

L’inizio degli 8 giorni dedicati ai libri per ragazzi, il 22 ottobre, coincideva con le elezioni comunali: “Non ha influito la tornata elettorale, abbiamo avuto da subito tante prenotazioni. Il nostro non è solo un evento finale ma è basato su una precisa programmazione. Tra qualche giorno cominceremo a pensare all’idea su cui si incentrerà il Buck del prossimo anno. I ragazzi crescono all’interno di questo percorso con una formazione specifica, attraverso il lavoro costante con il territorio, con le scuole, con la messa in rete dei libri”.

Il festival ha anche un blog e una web radio. Inoltre, la collaborazione con gli autori ha prodotto, per rimanere all’evento da poco concluso, il libro di Massimiliano Tappari “Ogni cosa ha la sua Foggia”, raccolta di foto esposte durante una delle mostre: “Un dono per la città vista con occhi d’autore. Durante l’anno i ragazzi hanno seguito uno dei più importanti fotografi dei libri per l’infanzia. Sono dentro un percorso continuo di crescita e sono nate anche amicizie tra alunni e autori, fra ragazzi che una volta frequentavano la primaria e ora, alle superiori, continuano a seguire la passione nata proprio con l’esperienza del festival”.

La direttrice insiste sulla questione delle “tre p”, privato, pubblico e partecipazione. “La Fondazione Monti Uniti che investe in cultura, la Biblioteca Magna Capitana che costruisce ogni giorno il rapporto con il territorio e la partecipazione della città, dei genitori che seguono i figli, delle scuole che prevedono Ptco legati a questa iniziativa, delle tante realtà che operano dentro il festival. Questa interazione esiste, si è rafforzata nel corso del tempo, ma noi speriamo che sia sempre maggiore, che diventi una buona pratica”. C’è anche l’aspetto del monitoraggio, cioè comprendere quale sia poi, in effetti, l’impatto di questa macchina che da tredici edizioni fa muovere e promuove cultura: “Sono aumentati i libri in prestito, tanti sono quelli che ci sono stati richiesti dalle scuole, nella sala della biblioteca non abbiamo nemmeno un libro degli autori coinvolti”. (p.l)



Pubblicato il 31 Ottobre 2023