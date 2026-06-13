Milano, uomo trovato morto in un appartamento: ferite alla testa, ipotesi omicidio

(Adnkronos) – Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio in un appartamento al quarto piano di via Nino Oxilia, a Milano, in una strada centrale del quartiere Nolo. L’uomo avrebbe ferite evidenti alla testa, il che fa pensare a un omicidio. Sul posto – davanti alla palazzina – sono a lavoro i carabinieri ed è presente un furgone della mortuaria.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026