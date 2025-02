Milano, uomo armato in stazione Centrale: ricerche in corso

(Adnkronos) – Un uomo, probabilmente armato di fucile, è stato avvistato mentre si aggirava nell’area della fermata Centrale della metropolitana a Milano. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno dato l’allarme agli agenti presenti in zona. L’uomo è stato avvistato ma non ancora bloccato e identificato. Un altro avvistamento, poco dopo il primo, era stato fatto in zona Scalo Romano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Febbraio 2025