Milano, uccide la ex a coltellate e confessa: “Sono stato io”

(Adnkronos) –

Ha accoltellato a morte la ex fidanzata nella notte, poi, all'alba ha confessato. Il 23enne, fanno sapere i carabinieri, si trova ora in stato di fermo nella caserma di Cologno Monzese. La ex ragazza, ventenne, sarebbe stata uccisa con più coltellate alla gola. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento della vittima, dopo una serata che i due ragazzi avevano trascorso insieme, in compagnia anche di un'amica della ventenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni, per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2023