Milano, treno deraglia: un ferito. Caos e ritardi per Alta Velocità

(Adnkronos) – Un treno è deragliato in via Pallanza, all'incrocio con viale Fulvio Testi, nei pressi di Seveso. Il deragliamento sarebbe stato provocato da un treno merci dopo che da quest'ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container. Nell’incidente una persona è rimasta ferita. Sei le squadre dei vigili del fuoco sul posto che stanno provvedendo oltre a mettere in sicurezza l'area anche alla discesa dei passeggeri dai convogli. A causa dell'incidente la circolazione ferroviaria è rallentata da stamattina nel nodo di Milano. In una nota Fs spiega che la dinamica è in corso di accertamento. I treni da e per Torino e Domossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un'ora. I treni Alta Velocità possono quindi essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Settembre 2024