Milano, tenta di rubare borsa a turista: donna fermata da coppia Magnini-Palmas

(Adnkronos) – Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato una donna che stava tentando di rubare una borsa a Milano. La coppia, formata dall'ex campione di nuoto e dalla showgirl, era in un locale in corso Sempione quando ha sentito le urla di una passante a cui una donna stava cercando di rubare la borsa. A bloccare la fuga, però, ci hanno pensato Magnini e Palmas, i quali hanno poi provveduto a chiamare la polizia. La vittima del tentato furto, una turista francese di 51 anni, li ha ringraziati, mentre l'altra donna, una 62enne di origine cubana, è stata denunciata per tentato furto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Maggio 2023